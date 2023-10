Big del teatro, musica, family show e cinema: che stagione al Jolly di Olginate

Ieri sera, giovedì, durante la Jolly Night la presentazione del ricco cartellone

OLGINATE – Big del panorama teatrale italiano e poi musica, spettacoli per bambini e anche dei eventi speciali fuori cartellone per stuzzicare ancora di più la curiosità degli spettatori.

Punta in alto, forte del grandissimo successo raccolto lo scorso anno, la stagione artistica 2023 -2024 del cine teatro Jolly presentata ieri sera, giovedì. Tantissime le persone che hanno voluto essere presenti alla Jolly Night percorrendo il tappeto rosso posizionato all’ingresso della sala della comunità parrocchiale diventata, negli ultimi anni, un punto di riferimento per gli appassionati del teatro e del cinema.

Ed è proprio dal grande successo raccolto nella stagione appena archiviata che hanno fatto riferimento i presentatori Mattia Morandi e Manuel Missana, ricordando i cinque sold out su cinque raccolti con gli spettacolo di teatro con protagonisti i grandi nomi del palcoscenico nazionale.

Un successo che lo staff del Jolly punta a replicare anche quest’anno proponendo un cast di tutto rispetto. Si comincia venerdì 10 novembre con Chiara Francini e Alessandro Federico impegnati in “Coppia aperta, quasi spalancata” la conosciutissima commedia di Dario Fo e Franca Rame. Applausi a scena aperta in sala all’annuncio dello spettacolo di giovedì 30 novembre, quando Giuseppe Giacobazzi porterà in scena “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita quotidiana”. Il 18 gennaio sarà invece la volta di Giovanni Vernia con “Vernia o non Vernia” mentre il 15 febbraio spazio a “Bravisssssimo” di Raul Cremona. Giovedì 21 marzo infine Lella Costa sarà a Olginate con “Cuore di burattino”.

Ma visto che cinque spettacoli sembravano troppo pochi, la rassegna teatrale è stata impreziosita da tre eventi fuori rassegna. Il primo, mercoledì 3 aprile, a grande richiesta del pubblico (soprattutto delle maestre) vedrà protagonista Filippo Caccamo con “Le Filippiche” mentre giovedì 11 aprile il giornalista sportivo Federico Buffa sarà sul palco con “Italia mundial” accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi. Ci sarà spazio anche per un appuntamento di divulgazione scientifica martedì 5 dicembre con un evento pensato soprattutto per i più giovani con Adrian Fartade impegnato in “Vivere nella galassia di Star Wars”.



Dal teatro alla musica con tre appuntamenti da segnarsi in calendario con il “Christmas Gospel Night” from Usa il 14 dicembre, Baglioni si nasce con Igor Minerva l’11 gennaio e Abba Fever il 1° febbraio. In occasione della festa della donna verrà proposto un ulteriore appuntamento musicale con l’Alea Band per un viaggio tra pop e rock.

Anche bambini e famiglie potranno gustarsi la magia del teatro con i family Show con tre musical in calendario: si comincia il 21 ottobre con Alladin della compagnia Cuori con le ali, il 12 novembre toccherà alla Compagnia del domani con la Sirenetta mentre il 20 gennaio sarà la volta de La Traccia con “Alice, chi essere tu?”, evento, quest’ultimo, gratuito perché promosso nell’ambito della festa patronale di Sant’Agnese.

1 di 3

Al Jolly si potrà gustare il piacere anche del grande schermo con una programmazione che, oltre alle tradizionali prime visione, lascerà spazio alle pellicole della nuova rassegna del martedì sera dedicata alla grande arte al cinema e a cinque film della rassegna Studio Ghibli Miyazaki al giovedì sera.

Soddisfatto della programmazione don Matteo Gignoli, parroco di Olgiante che ha voluto ringraziare tutti i volontari che rendono possibile organizzare la stagione offrendo gratuitamente il proprio tempo. Un grazie a cui si è unito il sindaco Marco Passoni: “Quando giro sul territorio spesso mi sento dire: “Ma quante iniziative organizzate da voi?!”. Questa rassegna è sicuramente il nostro fiore all’occhiello, tanto che mi sento di lanciarvi una proposta ovvero di unire le forze per organizzare qualcosa anche in estate, oltre al cinema”.

A unirsi al coro di ringraziamenti anche Giovanna De Capitani e Maurizio Rezzoni dell’agenzia Due Punti: “Voi volontari siete bellissimi e bravissimi e con voi si lavora davvero bene. Lo riconoscono anche gli stessi attori”.

Ieri sera si sono aperte le vendite degli abbonamenti. Per l’acquisto dei biglietti dei singoli spettacoli della rassegna Grandi Nomi bisognerà aspettare fino al 9 ottobre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.cinemateatrojolly.it/