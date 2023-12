Calolzio. Partecipata la serata con Andrea Vitali all’Istituto Rota

Lo scrittore ha presentato il suo ultimo romanzo nell’incontro organizzato da Cultura Insieme Calolzio

Raccontati anche carriera e progetti futuri, con nuovi libri in vista e (forse) una serie tv sul maresciallo Maccadò

CALOLZIO – ll gruppo Cultura Insieme di Calolziocorte, la sera del 30 novembre scorso, ha ospitato presso l’Istituto Rota lo scrittore bellanese Andrea Vitali, invitato a presentare il suo ultimo romanzo ‘Sua Eccellenza perde un pezzo’.

Durante la serata, che ha visto la partecipazione di numeroso pubblico, Andrea Vitali (al suo attivo 68 romanzi e 5 della serie del maresciallo Maccadò), interagendo con i presenti ha articolato la sua esposizione intorno ad alcune parole ricorrenti nei suoi romanzi e che sono parte del suo mondo, rimarcando sempre l’importanza dei dettagli (“l’universo sta nei dettagli, il grande mondo moderno non fa per me”, ha avuto modo di ripetere).

Da grande affabulatore, ha raccontato aneddoti curiosi, divertenti e interessanti, che sono alla base delle sue ispirazioni, inclusi personaggi e fatti di cronaca minuta e dimenticata del suo paese natale, Bellano, cui è sempre rimasto fedele e al quale ha manifestato un grande amore. Lo ha definito il più bello del mondo, gli ha offerto gli spunti per i suoi romanzi ed è stato quasi sempre scelto come palcoscenico delle sue storie, facendo meritare ad Andrea Vitali il paragone con lo scrittore Piero Chiara.

È stato, inoltre, particolarmente avvincente scoprire come talvolta un suo romanzo nasca prendendo origine da un semplice fatto di cronaca, (una gitarella in barca, per esempio) che diventa lo spunto per narrare una storia inventata ma verosimile, ricca di cronache e dettagli che coinvolgono persone del suo paese, riportate però con nomi inventati capaci di suggerire anche solo nel nome il carattere del personaggio.

La conversazione ha toccato anche vari aspetti della sua carriera, compreso il legame tra l’esperienza di medico e la scrittura e, in conclusione, Andrea Vitali ha anticipato i suoi progetti futuri, che prevedono altri romanzi e la possibile trasposizione televisiva della serie che ha per protagonista il maresciallo Maccadò.

Un ringraziamento particolare va alla Dirigente dell’istituto Rota, prof.ssa Carlino, per aver consentito l’uso dell’aula magna della scuola e per aver dato la disponibilità per altre iniziative di carattere culturale organizzate dal gruppo Cultura Insieme.