Il ‘Requiem’ di Mozart in Basilica per San Nicolò: “Un grande evento”

Un centinaio di elementi si esibiranno in Basilica per il grande concerto organizzato dall’Accademia Corale di Lecco

Il Maestro Antonio Scaioli: “Splendida partitura che suscita uno stupore sempre nuovo”

LECCO – Un grande evento in occasione dell’apertura dei festeggiamenti per San Nicolò, patrono di Lecco: il 2 dicembre presso la Basilica San Nicolò l’Accademia Corale eseguirà il Requiem di W.A. Mozart, massimo capolavoro musicale del genio salisburghese. L’appuntamento è per le ore 21.

A dirigere l’esecuzione sarà il Maestro Antonio Scaioli con l’accompagnamento dell’Orchestra ‘Solo D’archi Ensemble’ e dei solisti Consuelo Gilardoni (soprano), Angela Hyun Jung Oh (contralto), Manuel Caputo (tenore) e Diego Maffezzoni (basso).

L’iniziativa è stata sostenuta da diverse imprese locali che hanno deciso di promuovere un evento musicale di forte richiamo per il pubblico e di valorizzazione del territorio, come sottolineato durante la presentazione martedì pomeriggio presso la sede di Confindustria Lecco-Sondrio da Raffaele Riva, presidente dell’Accademia Corale di Lecco: “Considerata la centralità di questa tradizionale ricorrenza per Lecco abbiamo organizzato questo concerto con l’intento di far convergere in un grande appuntamento musicale i principali attori locali, coinvolgendo la Basilica di San Nicolò, il Comune, i più importanti rappresentanti del commercio e dell’industria, le imprese private ed ovviamente il pubblico appassionato di musica”.

Main partner dell’evento Fischer & Rechsteiner (in occasione del 70esimo anniversario aziendale), gli sponsor SEI Servizio Elettronica Industriale Srl, lo studio LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti, Gruppo Autotorino Spa di Valmadrera, BCC Carate Brianza e Pitek-Copyland Service. Il concerto è patrocinato dal Comune di Lecco, Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Lecco-Sondrio e Confcommercio Lecco.

Tre i motivi che hanno spinto l’Accademia Corale a portare in scena il Requiem di Mozart: “Innanzitutto la scelta di questo repertorio è contestualizzata all’interno del nostro nuovo progetto per il trienni 2023-2026 lanciato lo scorso aprile in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione – ha spiegato Riva – l’Accademia sarà protagonista e promotrice di due grandi concerti all’anno che porteranno a Lecco i più grandi capolavori della musica per coro e orchestra. Il prossimo evento sarà annunciato proprio al Concerto di San Nicolò. Inoltre, abbiamo voluto festeggiare i 30 anni di anniversario della Direzione Artistica del Maestro Scaioli con l’esecuzione di un grande masterpiece corale. Il Maestro Scaioli è direttore dell’Accademia del 1993 ed è sempre stato garanzia di esecuzioni curate e precise con una qualità rara per un coro amatoriale. Infine, questa eccellenza di Mozart verrà riproposta a distanza di 10 anni dalla prima esecuzione in assoluto da parte dell’Accademia”.

“Il Requiem KV 626 – ha aggiunto il Maestro Scaioli – è l’ultimo documento musicale autografo di Mozart, leggendariamente rimasto incompiuto a causa della prematura morte avvenuta nel 1791, il 5 dicembre, proprio il giorno prima dell’attuale festa patronale di San Nicolò. Davvero con grande emozione mi immergo dopo dieci anni in questa splendida partitura che suscita, ogni volta che la si prova, uno stupore sempre nuovo“.

Alla presentazione hanno portato i loro saluti anche Mons. Davide Milani, prevosto di Lecco, il sindaco Mauro Gattinoni, Riccardo Riva, presidente Fischer&Rechsteiner e Alberto Riva, Direttore di Confcommercio Lecco.

L’appuntamento è per sabato 2 dicembre alle ore 21 in Basilica San Nicolò (ingresso libero fino ad esaurimento posti).