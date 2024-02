La storia di radio e tv private lecchesi in un documentario

Già sold out la serata al Palladium che narra l’epoca di privatizzazione dei media locali, tra gli anni ’70 e ’90

Interviste, foto, video, aneddoti martedì 13 febbraio, frutto di quasi cinque anni di lavoro

LECCO – Ridare luce a quell’entusiasmante attività radio televisiva locale iniziata nel 1976 grazie alla liberalizzazione delle emissioni radiofoniche in FM. È questo in sintesi l’obiettivo preposto dal giovane regista e reporter Andrea Gianviti nel creare un documentario con caratteristiche socioculturali e destinato al patrimonio storico documentale della città di Lecco.

L’evento ‘Lake sharks, storie di radio e tv lecchesi’, che andrà in scena martedì 13 febbraio alle ore 20.15 presso il Cine Teatro Palladium di Lecco, è già sold out. Al suo interno interviste a editori e protagonisti dell’epoca, foto e video di repertorio e aneddoti, per raccontare quello che è stato il periodo d’oro degli albori delle radio e delle tv private locali.

Una produzione resa possibile grazie a Protubers di Mario Castelli, altro giovane videomarketer, e alle testimonianze di alcuni dei molti protagonisti che fecero brillare quelle attività. Un impegno durato quasi cinque anni e rallentato dal periodo di fermo pandemico, caratterizzato dalla complessa ricerca delle fonti, dei protagonisti e di materiale audio e video penalizzato dall’assenza di un globale “archivio storico”.

Difficile la composizione di una narrazione lineare poiché basata su frammenti di racconti

oggi di trascorsa memoria, alcuni in contraddizione con altri e il faticoso esercizio di classificare priorità e valori di chi ha lavorato, dagli speaker ai tecnici, fonici, giornalisti, autori, cameraman, pubblicitari e altro.

Il regista ha colto l’attimo valorizzando il vuoto del fenomeno, l’intangibilità documentale lasciata da chi ha vissuto quei momenti, rimasto solo a verbalizzare ricordi carichi di emozioni, sfide e successi. Chi assisterà all’anteprima della proiezione a fine serata ne sarà anche valutatore. Parteciperà inoltre anche a un incontro-confronto inclusivo, in cui storie di allora verranno calate nel contesto dell’era radio-televisiva che stiamo vivendo, dove tecnologia, intelligenza artificiale e internet rendono tutto più semplice e visibile.

I testimoni intervistati nel documentario formano con le parole tessere di un puzzle narrativo meritevole di attenzione, trasportando lo spettatore nella magica e coinvolgente atmosfera di quel periodo, vissuta attraverso i ricordi di ogni emittente. A mettere a disposizione con generosità un archivio storico pertinente la realtà di chi l’ha preceduta è stata Unica TV.

Ad animare la serata, patrocinata da Comune di Lecco e Provincia di Lecco, saranno Bruno Carenini, protagonista trasversale di quel periodo e lo stesso Andrea Gianviti. Presenti in sala anche Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, e Alessandra Hofmann, presidente di Provincia.

‘Lake sharks, storie di radio e tv lecchesi’. Regia di Andrea Gianviti, produzione Pro Tubers di Mario Castelli con il supporto di Spettacolaree. Post audio di Andrea Donato, montaggio di Daniele Esposito, musiche di Lorenzo Cavaliere, grafiche di Alessandra Bettega. Durata 73 minuti, colore, sonoro.