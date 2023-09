374.000 euro di contributi alle biblioteche lecchesi per l’acquisto di libri

Fondo per la promozione della lettura e il sostegno alla filiera dell’editoria libraria

Grazie alla sinergia tra Sistema Bibliotecario e Confcommercio Lecco, le somma verrà spesa nelle librerie del territorio

LECCO – 67 biblioteche della provincia di Lecco di cui 61 associate al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese riceveranno il contributo del Ministero della Cultura per l’acquisto di libri. La somma complessiva destinata ai comuni lecchesi è pari a 374.236 euro e verrà spesa nelle librerie del nostro territorio per incrementare il patrimonio librario delle biblioteche.

L’entità del contributo erogato è sulla base del numero dei volumi posseduti dalla biblioteca: 26 biblioteche con un patrimonio superiore ai 20.000 volumi riceveranno 8.464 euro, 33 biblioteche con un patrimonio da 5.000 a 20.000 volumi riceveranno 4.232 euro e 8 biblioteche con un patrimonio inferiore a 5.000 volumi riceveranno 1.813 euro.

Nei mesi scorsi, il Sistema Bibliotecario, in sinergia con Confcommercio Lecco, ha effettuato un’indagine e una ricognizione delle librerie presenti sul territorio provinciale così da offrire a tutte le biblioteche gli strumenti per poter più agevolmente operare e procedere all’acquisto dei libri nei tempi previsti dal Ministero.

Simona Piazza, Presidente del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese

“Il contributo è un forte incentivo allo sviluppo delle collezioni delle nostre biblioteche quali centri di informazione, cultura e conoscenza per tutte le età visto che gli acquisti comprenderanno sia libri per bambini e ragazzi, libri di narrativa per adulti e di saggistica più specialistica. Il valore aggiunto di questi acquisti (19.492 libri acquistati con il fondo del 2022) sarà senza dubbio “amplificato” dal vantaggio offerto dalla rete bibliotecaria con un unico catalogo, il cui intero patrimonio librario è accessibile e messo a disposizione di tutti gli utenti attraverso il servizio di prestito interbibliotecario del Sistema”.

Antonio Peccati, Presidente di Confcommercio Lecco

“Siamo davvero soddisfatti di questa rinnovata collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, giunta al terzo anno. Si tratta di una iniziativa virtuosa che è stata apprezzata e portata ad esempio a livello nazionale da Ali, l’Associazione Librai Italiani. Questa azione, realizzata grazie a una lungimirante sinergia tra enti pubblici e imprese, va a cogliere l’essenza della Legge Franceschini. Il contributo stanziato, oltre a promuovere concretamente la lettura ampliando l’offerta delle nostre biblioteche, va a sostenere efficacemente la rete di librerie presente sul territorio che noi rappresentiamo come Confcommercio Lecco. Nel complesso, grazie al fondo 2023 verranno effettuati acquisti in 12 librerie, sparse in tutta la provincia: da Lecco a Merate, passando per Mandello, Oggiono, Barzio e Bulciago. Ringrazio ancora una volta il Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, in primis la presidente Simona Piazza, per l’attenzione e sensibilità dimostrate”.