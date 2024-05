Al Circolo Fratelli Figini di Maggianico la mostra “L’istante non esiste”

Espone le ricerche sull’uso espressivo della fotografia istantanea

L’inaugurazione sarà sabato 11 maggio alle ore 19

MAGGIANICO – L’Associazione culturale Lumis Arte, con la collaborazione del Circolo Fratelli Figini, il patrocinio del Comune di Lecco e della provincia di Lecco, presenta la mostra intitolata “L’istante non esiste“, che espone le ricerche sull’uso espressivo della fotografia istantanea condotte da sei fotografi: Raffaele Bonuomo, Rosandro Cattaneo, Luigi Corbetta, Matteo Donzelli, Francesca Della Toffola e Daniele Re. L’appuntamento è per sabato 11 maggio alle ore 19 con l’inaugurazione della mostra presso il Circolo Fratelli Figini (Via dell’Armonia numero 5) e sarà visitabile dal 12 al 30 giugno.

Il percorso espositivo presenta alcuni dei diversi approcci con cui è possibile applicare l’istantanea ai diversi generi della fotografia. Oltre ai fotografi, presenti anche delle composizioni di Giulio Cerocchi dedicate alla moda e un’opera di Maurizio Galimberti.

Inoltre, nella giornata di sabato 11 maggio, il Comune di Olginate, con la collaborazione dell’Associazione Lumis Arte, presenta la mostra dal titolo “Dalla casa Pirola al Fondo Bastia: la nascita dello storico Palazzo municipale” presso la Sala Mostre della Biblioteca Comunale di Olginate. L’appuntamento è alle ore 16.30 con l’esibizione del Premiato Corpo Musicale “G. Donizetti di Calolziocorte”. Alle ore 17 inaugurazione della mostra e a seguire l’esibizione del gruppo “Donizetti Junior Band”.