Incontro con don Alberto Cozzi: “Come aiutiamo i nostri bambini a prendere forma?”

Appuntamento lunedì sera, 15 gennaio alle 21, al Teatro Invito di Lecco

LECCO – “Come aiutiamo i nostri bambini a prendere forma?”, questo il titolo dell’incontro, e la domanda a cui si cercherà di rispondere proprio in quell’occasione, organizzato dalla scuola primaria “Pietro Scola” di Lecco e che vedrà la partecipazione di don Alberto Cozzi, rinomato teologo e docente che accompagnerà i presenti in una serata di dialogo e riflessione sulla crescita del senso religioso nei bambini. L’evento si svolgerà lunedì 15 gennaio alle 21 presso la Sala Teatro Invito, situata in via Ugo Foscolo 42, a Lecco.

Don Alberto Cozzi guiderà il pubblico attraverso una comprensione approfondita di come nasce e cresce il senso religioso nel bambino, offrendo spunti e riflessioni per genitori, educatori e chiunque sia coinvolto nella crescita dei più giovani.

Riconoscendo che i bambini e i più piccoli in generale hanno bisogno di presenze che desiderino le loro risposte e che amino ciò che imparano, don Alberto Cozzi esplorerà il ruolo cruciale che l’educazione e la scuola svolgono nel far emergere il dinamismo già presente nei bambini, plasmandolo e riempiendolo di significato.

“Siamo entusiasti di ospitare don Alberto per una serata che promette di offrire preziosi spunti di riflessione per genitori, insegnanti e chiunque si preoccupi del benessere e della crescita dei nostri giovani – ha detto Marta Frizzi, coordinatrice della Pietro Scola – La scuola è il luogo dove il dinamismo naturale dei bambini può essere guidato e arricchito, e questo evento è un’opportunità straordinaria per approfondire la nostra comprensione e il nostro impegno nell’educare le nuove generazioni”.

L’appuntamento, dunque, è fissato per lunedì sera, il 15 gennaio alle 21, al Teatro Invito di Lecco.