Lecco, nel weekend il mercatino del libro usato ‘Rileggimi’

L’evento dell’associazione Larioform. I libri saranno venduti a 10 euro al kg

L’intero ricavato per progetti contro la dispersione scolastica

LECCO – L’Associazione Culturale Larioform organzza per l’11 e il 12 maggio l’evento Rileggimi, un mercatino del libro usato a scopo benefico.

L’appuntamento è in via Celestino Ferrario 23° dalle 9.30 alle 18: disponibile una vasta scelta di libri usati acquistabili a 10 euro al kg. Il ricavato verrà interamente utilizzato per progetti contro la dispersione scolastica. Sarà anche possibile donare libri usati in buono stato per le prossime edizioni del mercatino. Non si ritirano enciclopedie, testi scolastici e universitari.

