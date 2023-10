“Lo chiamavano Gibus”: una serata dedicata al lecchese Gino Buscaglia

Noto critico e animatore della scena cinematografica del territorio

Appuntamento il 25 ottobre al cinema Palladium di Lecco

LECCO – Una serata dedicata al lecchese Gino Buscaglia, noto critico, animatore della scena cinematografica del territorio e in particolare con una pluridecennale collaborazione con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RTSI), organizzatore di kermesse, quale il Festival di Bellinzona.

Prodotto dalla Goodfellas Motion Pictures dello svizzero Jack Martin sarà proiettato il docufilm “Lo chiamavano Gibus” e, soprattutto, il pubblico avrà modo di approcciare e di dialogare con Gino Buscaglia che sarà presente alla serata.

Una miniera di aneddoti, storie di cinema ad altissimo livello (Sergio Leone, Francois Truffaut) e tanti altri protagonisti del cinema mondiale conosciuti durante i Festival di Venezia, di Cannes, di Berlino nel corso della sua lunga carriera di critico. Una serata da non perdere per chi ama il cinema, quello vero, quello in sala. Appuntamento il 25 ottobre alle ore 21 al cineteatro Palladium di Lecco. Entrata libera.