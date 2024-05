Festival della Letteratura, i prossimi due incontri in programma

Sabrina Grementieri presenterà il suo libro “Il sole di sera” e Stefania Lauri terrà una conferenza per genitori

L’appuntamento è per mercoledì 8 maggio alle ore 18 e alle ore 21

MANDELLO DEL LARIO – Continuano gli appuntamenti del Festival della Letteratura, organizzato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione, Doriana Pachera. La scrittrice Sabrina Grementieri e la Dottoressa Stefania Lauri saranno ospiti nei due appuntamenti di mercoledì 8 maggio. Il primo è in programma alle ore 18 nella gelateria in Piazza Italia e il secondo alle ore 21 presso la Sala Civica di Via Dante Alighieri numero 47.

Sabrina Grementieri è nata ad Imola e tre sono le passioni che l’accompagnano da sempre: i viaggi, la lettura e la scrittura. Ha esordito nel 2016 con “La finestra sul mare” e nel 2022 ha presentato a Mandello “La notte della Concordia”, una cronaca di quanto era accaduto a bordo della nave Costa Concordia a seguito del naufragio della notta del 12 e 13 gennaio 2012. L’autrice quest’anno torna a Mandello a presentare il suo libro dal titolo “Il sole di sera” dove sarà presente anche la giornalistica Giulia Bario.

Trama

Marianna è una giovane donna di trentacinque anni che vive nel suo furgone VW T2 camperizzato e lavora come stagionale negli alberghi. Quindici anni prima, dopo una brutale aggressione che le ha causato una parziale perdita di memoria, ha lasciato la famiglia, con cui aveva pessimi rapporti, e ha scelto una vita solitaria. Niente legami, niente affetti, sempre pronta a partire al primo segnale di disagio. Durante uno dei suoi spostamenti, il furgone ha un guasto importante che la costringe a fermarsi in un antico borgo ristrutturato sull’Appennino tosco-romagnolo. Il luogo è incantevole e i personaggi che lo abitano sono ospitali e curiosi. Poiché le spese per riparare la sua casa mobile sono elevate, si fa assumere nel ristorante del paese: fare la cameriera è sempre stato il suo lavoro principale e Benno, il titolare, è entusiasta di lei. Tra i due nasce subito una forte attrazione, che Marianna cerca di soffocare: lei non resterà tra quelle montagne, dunque meglio non affezionarsi a nessuno. Quando incontra la cuoca del ristorante, Anita, quest’ultima rimane sbalordita dalla somiglianza della ragazza con una sua amica d’infanzia e inizia a indagare. Quello che emerge dal passato sconvolge la vita di Marianna, che si trova a dover fare i conti con verità nascoste troppo a lungo. Ma fermarsi ed affrontarle è l’unico modo per trovare un po’ di pace e smettere di scappare.

Nel secondo appuntamento di mercoledì 8 maggio, la Dottoressa Stefania Lauri terrà una conferenza dal titolo “Diventare genitori, una professione che si impara insieme: collaborazione e armonia facilitano il processo di crescita” per genitori ed educatori di bambini fino ai 3 anni.

La Dottoressa presenta nel suo curriculum una pluridecennale esperienza nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva presso l’Asl di San Donato Milanese, servizio materno infantile, e successivamente presso l’Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e di Lecco, occupandosi della presa in carico psicologica dei bambini e delle loro famiglie. Ha svolto per molti anni attività clinica presso il Centro di Psicoterapia dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Associazione La Nostra Famiglia di Lecco.

Durante la sua attività, presso le varie istituzioni, si é occupata della supervisione degli educatori e degli insegnanti delle scuole del territorio Lecchese e Mandellese. Si occupa della supervisione degli operatori e della progettazione delle attività della Fondazione Sinapsi di Cava De’ Tirreni, che opera in favore di bambini e adolescenti ipovedenti e non vedenti.