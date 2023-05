Perledo: inaugurata la nuova biblioteca comunale

Apertura: martedì, giovedì e sabato dalle ore 15.00 alle 17.30

PERLEDO – In occasione del “Cultura Day a Perledo”, sabato è stata inagurata la piccola biblioteca comunale con un taglio del nastro ricco di emozioni e allegria avvenuto alla presenza del sindaco Fabio Festorazzi.

“Quello di oggi è un importante segnale per tutta la comunità che ci ha visti impegnati nella riqualificazione del locale, e non solo, per diverse settimane e culminata con l’inaugurazione ufficiale. Ringraziamo di cuore tutti i volontari che hanno condiviso e supportato insieme a noi il progetto di ripristino del locale che si è esteso anche al giardino esterno. Uno spazio culturale in divenire, che si potrà arricchire sempre di più con l’organizzazione di eventi di lettura, corsi e tanto altro”, hanno dichiarato dall’Amministrazione comunale.

Una giornata partecipata, che ha visto la presenza di numerose persone ed è stata scandita da altri due eventi: la mostra pittorica dell’artista perledese d’adozione Giuseppe Bua allestita presso la Sala Civica in piazza della Libertà e il concerto per violoncello del Maestro Andrea Stringhetti con cui si è conclusa la giornata.

Tornando alla biblioteca, gli orari di apertura sono il martedì, giovedì e sabato dalle ore 15.00 alle 17.30.