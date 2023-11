Confartigianato verso l’Assemblea Pubblica. Masterclass sull’intelligenza artificiale

Appuntamento il 24 novembre al Politecnico di Lecco per l’Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Lecco

All’ordine del giorno il tema dei talenti e le sfide del futuro

LECCO – Il mondo della ricerca e quello dell’impresa, quello della formazione e l’universo dei social, con focus su Intelligenza Artificiale e, soprattutto, talenti. L’Assemblea Pubblica 2023 di Confartigianato Imprese Lecco sarà molto ricca di contenuti, affrontati grazie alla partecipazione di ospiti e relatori di prestigio. “Coltivare talenti: le sfide di Confartigianato Imprese Lecco” è il titolo attorno al quale si svilupperanno gli interventi dell’appuntamento che, per l’Associazione, è il più importante dell’anno. Un tema cruciale per tutte le aziende e, in particolare, per quelle artigiane, in cui il singolo è maggiormente in grado di fare la differenza.

Ad affrontare l’argomento sotto diverse sfaccettature saranno Ferruccio Resta, già Rettore del Politecnico di Milano e Advisor di Univerlecco, Simone Molteni, direttore scientifico di Lifegate, e Amalia Ercoli Finzi, la “Signora delle Comete”, una delle personalità più importanti al mondo nel campo dell’Ingegneria Aerospaziale. Interverrà insieme alla figlia Elvina Finzi, ingegnere nucleare e autrice. Ciascun ospite si soffermerà su aspetti diversi, toccando temi che vanno dalla sostenibilità alle professioni di domani, dall’audacia dell’imprenditoria femminile alla capacità, insita in ciascun artigiano, di salvaguardare le tradizioni restando al passo con i tempi. Accanto ad essi, sotto i riflettori saliranno anche alcune delle aziende associate. E’ il caso di D3Wood e di Livio Impianti, che porteranno le loro testimonianze di imprese con caratteristiche molto differenti l’una dall’altra. A introdurre l’Assemblea sarà invece il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli, la cui presenza rappresenta un importante valore aggiunto per l’appuntamento associativo.

“E’ un momento che abbiamo la convinzione possa lasciare un segno tangibile, per i contenuti che abbiamo scelto di dargli – commenta la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina -. Il tema del talento è ormai all’ordine del giorno nelle discussioni di tutti gli imprenditori, che faticano a trovare nuovi collaboratori. Ma nella nostra Assemblea non vogliamo solo tornare a parlare di un problema ormai estremamente diffuso: intendiamo andare oltre, focalizzando l’attenzione su un futuro che riserva grandi opportunità. Le difficoltà ci sono, non lo neghiamo; ma allo stesso tempo, consapevoli della resilienza di tutti i nostri artigiani, guardiamo al domani con fiducia. E durante l’appuntamento di venerdì cercheremo di offrire spunti e strumenti per mettere a terra queste possibilità in modo concreto”. Sono già 150 le presenze accertate all’Assemblea: “Tutto questo ancor prima di aver lanciato l’iniziativa tramite la stampa locale – ha commentato Bonacina – siamo veramente contenti dell’affluenza, abbiamo cercato una nuova formula per questa assemblea, proprio per essere più concretamente vicini alle nostre imprese ed anche alle giovani generazioni”.

Ad anticipare l’Assemblea, un ulteriore momento di grande interesse. L’Associazione ha infatti promosso la Masterclass “Artigianato e Intelligenza Artificiale, il futuro è già qui: istruzioni per l’uso”, evento accreditato nell’ambito delle iniziative dell’Anno Europeo delle Competenze, promosso dall’Unione Europea. Protagonisti della proposta formativa e informativa saranno Manuel Roveri, professore al Politecnico di Milano, Laura Arrigoni, professoressa all’IMA di Lecco, e Camilla Dragoni, content creator conosciuta sui social con il suo alter ego “Cami Foodies”. Sono già un’ottantina i partecipanti all’evento, le iscrizioni chiuderanno il 23 novembre.

“Siamo artigiani, ma questo non significa che il futuro non faccia parte della nostra quotidianità e dei nostri pensieri – afferma il segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco, Matilde Petracca -. Per questo motivo abbiamo deciso di affrontare un tema destinato ad essere sempre più pervasivo anche in ciascuna delle nostre imprese. L’Intelligenza Artificiale ad uno sguardo superficiale può sembrare materia da azienda di grandi dimensioni, ma – come evidenzieranno in modo molto pratico i nostri ospiti – è un argomento alla portata di tutte le realtà e la cui conoscenza può aprire un ampio ventaglio di opportunità. Ciò non vuole comunque dire che la manodopera verrà soppiantata dalla robotica, tutt’altro: ci sarà una crescita di competenze, mentre gli imprenditori avranno modo di valorizzare al meglio il loro personale, il patrimonio principale di ciascuna impresa, soprattutto artigiana. Non bisogna quindi avere paura di questo strumento, che potrà portare benefici in ciascuna delle nostre aziende”.

Talento e Intelligenza Artificiale saranno dunque protagonisti venerdì 24 novembre al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco. Qui la Masterclass prenderà il via alle 16.15 per lasciare quindi spazio all’Assemblea, che terrà banco in Aula Magna a partire dalle 18. Entrambi gli eventi sono aperti all’intera cittadinanza, che può iscriversi sul sito www.artigiani.lecco.it.