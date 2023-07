Confcommercio Lecco, nuovo direttivo per il gruppo palestre, impianti sportivi e centri benessere

Alla guida del gruppo Stefania Buffoni. Al suo fianco Felice Angelo Chiodi e Bruno Frigerio

L’idea è quella di lanciare una campagna promozionale finalizzata a promuovere la professionalità e l’immagine del settore

LECCO – Il Gruppo Palestre impianti sportivi e centri benessere di Confcommercio Lecco ha un nuovo direttivo. L’assemblea elettiva, svoltasi martedì 18 luglio presso la sede dell’associazione di piazza Garibaldi 4 a Lecco, ha visto infatti la proclamazione dei nuovi vertici della categoria. Come nuova presidente è stata eletta all’unanimità Stefania Buffoni, titolare della palestra “New Body and Mind” di Olginate. Al suo fianco per il prossimo quinquennio 2023 – 2028 ci saranno come consiglieri, anche loro votati all’unanimità, Felice Angelo Chiodi, titolare di “In Palestra” di Lecco e Bruno Frigerio, titolare della palestra “Frimas Vitalba Fitness Club” di Calolziocorte. A portare i saluti al nuovo direttivo è stato il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva.

Soddisfatta la nuova presidente, che ha ringraziato per la fiducia e ha evidenziato gli obiettivi che intende perseguire insieme al nuovo Consiglio. L’assemblea ha poi deliberato di dare vita nei prossimi mesi, con il supporto dell’Area Marketing della Confcommercio Lecco, a una campagna promozionale finalizzata a promuovere la professionalità e l’immagine delle palestre, degli impianti sportivi e dei centri benessere associati.