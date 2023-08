La Camera di Commercio sostiene eventi e manifestazioni tra Lecco e Como

La 2^ finestra temporale del bando in scadenza il prossimo 18 settembre

Obbiettivo favorire gli eventi in grado di accrescere l’attrattività turistico-culturale del territorio lariano

LECCO – Nell’ambito delle attività svolte per la promozione turistica e la valorizzazione culturale del territorio, la Camera di Commercio di Como-Lecco vuole sostenere anche per il 2023 eventi e iniziative in grado di generare importanti e oggettive ricadute per lo sviluppo economico, cui riconoscere un contributo nell’entità massima del 30% delle spese preventivate.

Iniziative ammissibili

Eventi e manifestazioni di natura culturale in programma nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 dicembre 2023, con svolgimento nelle province di Como e di Lecco, in grado di accrescere l’attrattività turistico-culturale del territorio lariano e generare indotto economico ed occupazionale.

Soggetti beneficiari

I soggetti organizzatori delle iniziative e in particolare enti pubblici, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e altre aggregazioni aventi finalità di valorizzazione, promozione e organizzazione di attività culturali e creative.

Risorse disponibili

Le risorse economiche complessivamente rese disponibili ammontano a 120.000 euro, dei quali 80.000 destinati alla prima finestra temporale e 40.000 alla seconda. Eventuali risorse risultate non assegnate a valere sulla prima finestra temporale sono destinate al finanziamento della seconda.

Presentazione della domanda

Le domande devono essere trasmesse all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di Como–Lecco (cciaa@pec.comolecco.camcom.it) secondo le modalità previste dal vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici” almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa cui fanno riferimento.

2^ finestra temporale – dal 1° giugno al 18 settembre 2023, per gli eventi che si svolgono dal 1° settembre al 31 dicembre 2023. Le domande di contributo pervenute saranno oggetto di valutazione anche per la concessione da parte dell’ente camerale del gratuito patrocinio.

Istruttoria e valutazione

L’istruttoria delle domande pervenute è svolta dal responsabile del procedimento, anche eventualmente avvalendosi di uno o più esperti con specifiche competenze in materia sportiva.

La valutazione delle domande è effettuata dalla Giunta camerale, in applicazione dei seguenti criteri:

RILEVANZA DELL’EVENTO, in termini di valore qualitativo e capacità di attrazione di pubblico.

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, in termini di capacità di generare flussi turistici, anche per effetto del rilievo mediatico, e apportare vantaggi al territorio, con particolare riferimento ai settori turistico-ricettivo e commerciale.

IMPATTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE, in termini di capacità di coinvolgimento di imprese e prestatori di servizio locali per la realizzazione.

SOSTENIBILITA’, in termini di capacità degli organizzatori di reperire le risorse economiche per la realizzazione dell’evento, e di progettare eventi/iniziative/modalità green

VISIBILITA’ DELL’EVENTO, in termini di sua complessiva promozione e pubblicizzazione.

Ulteriori informazioni

Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’U.O. Promozione economica della Camera di Commercio di Como–Lecco (mail: cultura.turismo@comolecco.camcom.it).

Maggiori informazioni: www.comolecco.camcom.it/pagina431_contributi-ad-iniziative.html