Giornata della Ristorazione, anche Fipe Lecco partecipa all’evento del 18 maggio

LECCO – Anche Fipe Lecco ha deciso di aderire alla Giornata della Ristorazione 2024 in programma sabato 18 maggio in contemporanea in tutta Italia. Il tema scelto per questa seconda edizione, voluta da Fipe Confcommercio, è l’ospitalità. Oltre 10mila i ristoranti che si sono registrati in Italia e nel mondo: in provincia di Lecco si segnalano al momento oltre 50 locali che hanno risposto affermativamente alla proposta, volta a rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. L’obiettivo è riunire ristoratori di ogni livello – dalle osterie alle trattorie, dalle pizzerie alle taverne – per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione.

“Come Fipe Lecco abbia aderito con molto piacere a questa proposte arrivata dal nazionale – sottolinea il presidente Fipe Lecco Marco Caterisano – Il tema scelto è significativo: la cultura della ospitalità è alla base del nostro essere imprenditori nel mondo della ristorazione e del food. Anche il nostro territorio sta facendo enormi passi in avanti in termini di accoglienza e di attrattività turistica, grazie agli investimenti degli imprenditori e alla crescita del comparto. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per noi operatori di evidenziare il valore delle nostre imprese. Sono convinto che questa seconda edizione farà centro e permetterà di mettere insieme i ristoratori dando la giusta rilevanza alla loro attività e ai loro piatti”.

La Giornata 2024 sarà un evento diffuso che riunirà i luoghi della ristorazione, sia in Italia che all’estero, come vere e proprie agenzie culturali del territorio dove onorare il rito più antico dell’uomo: l’arte del convivio. I ristoranti che intendono aderire possono ancora farlo registrandosi sulla apposita piattaforma realizzata dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi: https://giornatadellaristorazione.com/adesione/. In occasione dell’appuntamento del 18 maggio, Fipe promuoverà un’iniziativa di charity a favore di Caritas Italiana. La Giornata della Ristorazione 2023 ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa.