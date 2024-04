Il 25,26 e 27 Aprile vi aspettiamo al vecchio campo sportivo comunale di Dervio con oltre 4000 mq di puro divertimento.

Bimbilandia è un evento pensato sia per i bambini che per gli adulti, con un mix di giochi, intrattenimento e attività educative.

Potrete assistere a spettacoli, partecipare a laboratori e farvi coinvolgere in tante attrazioni adatte a grandi e piccini;

il tutto in un ambiente divertente e stimolante per tutta la famiglia.