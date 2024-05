Play-off serie C femminile. Lecco Basket Women, finita la stagione

Lecchesi sconfitte sul campo della GEAS 74-51

“Stagione strepitosa” dichiara coach Valentina Canali

SESTO SAN GIOVANNI – Si è conclusa ieri sul campo di Sesto San Giovanni la stagione della Lecco Basket Women. Dopo la miracolosa vittoria di domenica scorsa, le blucelesti hanno perso ieri la terza e decisiva gara contro la GEAS in maniera piuttosto netta (74-51).

Il primo quarto vede le difese prevalere sugli attacchi (11-8); nella seconda frazione la GEAS prova la fuga (26-12) ma la formazione di coach Valentina Canali non molla la partita, andando al riposo con soli cinque punti da recuperare (29-24).

La Lecco Basket Women resta in partita fino alla metà del terzo quarto, ma le ampie rotazioni delle rivali mettono in crisi le lecchesi. Nell’ultima frazione la GEAS vola via, chiudendo la partita con oltre venti punti di margine.

Ottima prova di Silvia Bassani, miglior marcatrice bluceleste con 17 punti.

“Oggi voglio solo dire pubblicamente grazie alle mie giocatrici per questa stagione strepitosa. Dal raduno a oggi abbiamo lavorato a testa bassa, crescendo tantissimo e arrivando a essere una realtà solida e credibile, pur con tutti i nostri limiti. Siamo diventate giorno dopo giorno una squadra, che in questi play-off ha veramente buttato il cuore oltre l’ostacolo e dimostrato di avere veramente anima – dichiara coach Canali – abbiamo perso i quarti di finale giocando alla pari per 110 minuti su 120 contro una formazione di altissimo livello fisico e tecnico, e alle avversarie rivolgo i miei sinceri complimenti per le notevoli qualità espresse, ma noi usciamo a testa altissima”.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI – LECCO BASKET WOMEN 74-51

PARZIALI: 11-8; 29-24; 52-41

LECCO: Bassani 17, Aondio 2, Chitelotti, Galli, Scola 7, Donghi ne, Davide 5, Oggioni, Oddo 3, Ratti, Capaldo 10, Capellini 7. All.: Canali.