Prosegue la rassegna “Merate incontri con la musica”

Il Quartetto di Flauti Polychrome sarà protagonista del concerto

Si ricorderà la figura del Maestro Giuseppe Montrucchio

MERATE – Nell’elegante Sala Zappa di Villa Confalonieri (in Via Garibaldi numero 17), la Rassegna Merate Musica ricorderà la figura del Maestro Giuseppe Montrucchio, che per un breve periodo ha frequentato anche il meratese e insegnato presso la Scuola di Musica “San Francesco”. Il Quartetto di Flauti Poluchrome, sarà protagonista del concerto che si terrà domenica 12 maggio alle ore 17.

Il quartetto è formato da Miriam Cipriani, Giulio Bongiascia, Ivan Rondano e Flaviano Rossi, ed è nato all’inizio del 2014 sulla base dell’esperienza del quartetto di flauti “Aulos”, gruppo fondato nel 1994 dal Maestro Giuseppe Montrucchio insieme a tre degli attuali componenti, e attivo per un decennio con notevole successo di pubblico e critica in Italia e all’estero.

I musicisti hanno collaborato con prestigiose orchestre, tra le quali Ente Autonomo del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica RAI, Orchestra Sinfonica della Scala, Filarmonica Italiana, Orchestra da Camera Milano Classica, Baroqu’Ensemble, Orchestra Sinfonica di S. Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, Orchestra dei “Pomeriggi Musicali” di Milano, ed hanno avuto il piacere di lavorare con i solisti e i direttori più acclamati del panorama musicale internazionale (Abbado, Sinopoli, Giulini, Muti, Chailly, Santi, Maazel, Vedernicov, Sado, Renzetti). Hanno effettuato registrazioni di musica sinfonica, operistica e da camera per importanti case discografiche.

La loro passione per le ricerche timbriche e la sperimentazione di nuovi effetti ritmici/percussivi li ha portati a realizzare un nuovo progetto eclettico ed innovativo in collaborazione con il pianista e compositore Stefano Sposetti, per l’arrangiamento di brani di musica pop utilizzando flauti dal basso all’ottavino.

Il programma del concerto di domenica è intitolato “AMARCORD“, un viaggio nella melodia italiana. E’ certamente accattivante e ricercato e proporrà l’ascolto di alcuni brani celeberrimi, come l’Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Mascagni o Amarcord di Nino Rota, insieme a indimenticabili melodie della tradizione italiana, per esempio Funiculì funiculà, Volare e Azzurro

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, fino all’esaurimento dei posti disponibili. È possibile e gradita la prenotazione degli ingressi, che si può effettuare scrivendo un’e-mail all’indirizzo della rassegna merate.musica@gmail.com