Elezioni, ViviAmo Merate: il 7 maggio la presentazione del programma

Appuntamento martedì alle 20.45 in Auditorium

ViviAmo Merate ha poi organizzato un tour nelle frazioni per la presentazione del programma elettorale

MERATE – Verrà presentato martedì sera in Auditorium il programma elettorale elaborato dalla lista ViviAmo Merate, guidata da Mattia Salvioni.

Il candidato sindaco della lista civica (che raccoglie l’eredità dell’attuale gruppo di opposizione di Cambia Merate) ha infatti rielaborato e tradotto in un manifesto elettorale i suggerimenti e le indicazioni ricevute durante il lungo percorso di ascolto nelle frazioni, in centro e con le diverse realtà della città.

Seguiranno poi altre presentazioni serali del programma nelle singole frazioni. Si comincia da Brugarolo lunedì 13 maggio nella sala dell’ex Cse di via Fermi mentre mercoledì 15 maggio sarà la volta dell’incontro a Novate, nell’ex scuola elementare di via Vittorio Veneto. Lunedì 20 maggio sarà la volta di Cassina (al centro diurno di via Falcò 1) mentre mercoledì 22 maggio tappa a Pagnano nella sala dell’ambulatorio di via Cappelletta 5. Infine mercoledì 29 maggio ultimo incontro a Sartirana alla scuola primaria in via Monte Grappa 5.