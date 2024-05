Nasce “Artigiano Domani”: la nuova Fiera dedicata alla casa

Dal 10 al 12 maggio a “La Tessitura” di Figino Serenza

Fiera ad ingresso gratuito aperta a tutti: addetti ai lavori e pubblico

FIGINO SERENZA – Una nuova fiera dedicata alla casa farà il suo debutto dal 10 al 12 maggio nello spazio espositivo “La Tessitura” di Figino Serenza, offrendo un punto di incontro sia per gli addetti ai lavori nel settore dell’arredamento e dell’edilizia, sia per il grande pubblico desideroso di costruire o ristrutturare la propria abitazione con le più recenti innovazioni tecnologiche.

Gli organizzatori della prima edizione di “Artigiano Domani” promettono un’esperienza aperta a tutti, con un’attenzione particolare agli artigiani, progettisti e industrie che operano nel mondo della realizzazione di arredi e costruzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un autentico punto d’incontro tra espositori e visitatori, per immaginare insieme la casa del futuro. Una fiera diversa nei contenuti: “Ci saranno prodotti innovativi, workshop, incontri, presentazioni e momenti di discussione, non per fornire soluzioni preconfezionate, ma confronti per migliorare e migliorarsi”, precisano gli organizzatori. Inoltre, alcuni degli Incontri e attività di approfondimento in programma consentiranno ad architetti e ingegneri di ottenere crediti formativi.

“L’idea di dare vita a ‘Artigiano Domani’ nasce da un dato di fatto: molti professionisti troppo spesso ragionano guardando al passato e non al futuro. Il mercato è cambiato e con esso le sue dinamiche, così come le esigenze dei clienti. In questo contesto nuovo e mutevole ci si trova a dover affrontare nuove problematiche, le quali inevitabilmente necessitano di nuove soluzioni e un nuovo modo di approcciare ai problemi”.

Chi partecipa ad “Artigiano Domani” avrà la possibilità di scoprire idee, prodotti e innovazioni del settore casa, per trasformare e ridare forza alla propria attività. Un’occasione unica per incontrare professionisti ed esperti in grado di fornire soluzioni per crescere e per creare la domanda futura, cercando di fondere le capacità artigianali con le necessarie competenze imprenditoriali.

Saranno presenti alla manifestazione aziende nazionali ed internazionali che non si limiteranno ad esporre i prodotti, ma incontreranno i visitatori presentando soluzioni applicative e dimostrazioni pratiche. A “Artigiano Domani” sarà infatti possibile partecipare a numerosi incontri e attività di approfondimento – tenuti da relatori ed esperti del settore – tra questi il corso “Comunicazione Efficace” di venerdì 10 maggio (14.00 – 18.00) permetterà ai partecipanti di ottenere importanti crediti formativi. I temi degli incontri spazieranno dalla sicurezza sul lavoro alla domotica, dal comfort abitativo alla transizione ecologica. Inoltre, sarà possibile assistere anche a test e prove pratiche di prodotti, con anteprima di prodotti con tecnologie innovative.

Ruolo determinante lo avrà il tema della casa del futuro. “Oggi è importante avere una casa sicura, confortevole e innovativa, una casa in grado interagire con chi la abita – spiegano gli organizzatori – Tutti temi che verranno sviscerati allo scopo di trasformare le numerose problematiche legate alla casa in altrettante opportunità”.

La Fiera, come anticipato, sarà allestita negli oltre 2000 metri quadrati di spazio espositivo offerto da “La Tessitura” di Figino Serenza situata in una posizione strategica nel cuore del bacino produttivo brianzolo.

La partecipazione alla fiera e agli incontri formativi è gratuita, ma è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell’evento all’indirizzo: https://www.artigianodomani.it/

La fiera si rivolge agli addetti ai lavori e al pubblico, offrendo un’occasione unica di scoperta e scambio di idee nel mondo dell’arredamento e dell’edilizia.

CLICCA PER IL PROGRAMMA DI CONVEGNI E WORKSHOP

Orari e modalità di iscrizione

Artigiano Domani si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2024 presso La Tessitura di via Colombo 6 a Figino Serenza (CO) con i seguenti orari:

venerdì 10/5 – dalle 16.30 alle 22.00

sabato 11/5 – dalle 10.00 alle 22.00

domenica 12/5 dalle 10.00 alle 18.00

Per accedere gratuitamente alla manifestazione e partecipare agli incontri formativi e di approfondimento è necessario registrarsi sul sito: https://www.artigianodomani.it/ dove è presente anche l’elenco degli espositori e il programma completo degli incontri.