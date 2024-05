Valmadrera, si è concluso il laboratorio creativo in Villa Ciceri

Organizzato da Rita Bosisio, Assessore ai Servizi e da Serena Canali, operatrice della cooperativa Sineresi

Proposte varie attività creative, come l’acquerello, découpage e realizzazione composizione floreale

VALMADRERA – Tutto esaurito al laboratorio creativo organizzato dall’Assessore ai Servizi Rita Bosisio e in collaborazione con Serena Canali, operatrice della cooperativa Sineresi. L’attività conclude una serie di incontri nati dalla collaborazione dall’Amministrazione Comunale con la Banca del Tempo per creare momenti di socializzazione. L’artista Flavia Lombardo ha proposto varie attività creative partendo dall’acquarello per poi continuare con il découpage e concludere con la realizzazione di una composizione floreale.

“Ringraziamo Flavia per averci regalato la sua esperienza creativa e Flavio Passerini, presidente della Banca del Tempo, per la presenza. Un grazie speciale al fiorista per il dono dei fiori. Infine, grazie a tutti i partecipanti per aver contribuito con la loro presenza a creare un piacevole e allegro pomeriggio ricco di emozioni positive. Questi momenti richiesti, attesi e molto apprezzati, sono la conferma della voglia di fare comunità. Sono uno stimolo alla socializzazione, all’uscire di casa, a conoscere persone nuove. Insieme abbiamo fatto un bel cammino e la speranza è di continuare proponendo nuove attività per trascorrere ancora tanti piacevoli momenti insieme” concludono così Rita Bosisio e Serena Canali.