Missione, valori e obiettivi della tua azienda: corso di Cat Unione Lecco

Il corso sarà tenuto da Michela Roccatello

LECCO – Aiutare i partecipanti a esplorare i bisogni e i desideri individuali per affrontare dei passaggi fondamentali di conoscenza di sé, prima di dedicare le energie alla comunicazione del proprio brand. E’ questo l’obiettivo del corso “Missione, valori e obiettivi per il successo della tua azienda”, organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, in collaborazione con Terziario Donna Academy. Le lezioni si terranno per tre lunedì consecutivi – 3, 10 e 17 giugno – dalle ore 14 alle ore 17 presso la sede dell’associazione, in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 24 maggio: è previsto un rimborso del 100% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

“Prima di comunicare ai nostri potenziali clienti chi siamo, cosa facciamo e perché dovrebbero scegliere proprio noi è necessario come imprenditori chiedersi cosa ci muove verso un determinato obiettivo: altrimenti non sarà facile restare “focalizzati” e orientati su di esso – spiega la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori – Comprendere la vision e trasformarla in mission aziendale è un processo fondamentale per avere chiarezza dei valori professionali e personali. Come Terziario Donna crediamo molto in questo percorso che abbiamo aperto a tutti gli imprenditori desiderosi di interrogarsi sui propri valori fondanti e sui propri obiettivi di business”.

Docente del corso sarà Michela Roccatello, specializzata in counseling di gruppo: “Durante i tre incontri impareremo a conoscere le nostre risorse individuali per farne delle risorse professionali. Ci sarà un focus sugli obiettivi dell’attività e impareremo come e cosa vogliamo comunicare ai potenziali clienti per potere avere dei risultati migliori”.

Il programma affronterà tre aspetti: osservazione (riconoscere le proprie emozioni, identificare i desideri e comprendere i bisogni professionali e personali); comprensione (affrontare sfide e prendere decisioni con maggiore consapevolezza, guidati da una conoscenza profonda di ciò che realmente siamo e vogliamo diventare: vision e mission); esplorazione (le fasi per raggiungere il successo e il benessere professionale).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro venerdì 24 maggio) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.