Play-out Serie C. Calolzio sconfitta al PalaRavasio

Venegono passa col punteggio di 68-84

Fatale l’ultimo quarto alla formazione calolziese

OLGINATE – La roboante vittoria di settimana scorsa della WBT Calolziocorte si è rivelata effimera. Nella sfida di ieri sera del PalaRavasio Lo scoiattolo Venegono ha vinto gara 2, riprendendosi il vantaggio del fattore campo. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni, se vorranno salvarsi, dovranno espugnare un’altra volta il parquet varesino.

L’inizio della WBT è volitino (14-12) grazie a un produttivo Leonardo Meroni, autore di 8 punti nel solo primo quarto. Venegono non si fa intimidire e chiude la prima frazione avanti di due punti (20-22). L’equilibrio regna anche nella seconda frazione ma quattro punti di fila di Mattia Pirovano consentono a Calolzio di andare negli spogliatoi in vantaggio di un punto (40-39).

I ragazzi di coach Mazzoleni iniziano in maniera disastrosa la terza frazione. Venegono arriva a sfiorare la doppia cifra di vantaggio (42-51) prima che un sussulto calolziese riporti la squadra in scia (52-55).

La tripla di inizio quarto di Simone Paduano impatta il match e dà speranza ai tifosi, ma la WBT si ferma lì. Venegono piazza un parziale di 14 punti consecutivi e vola via, vincendo col punteggio di 68-84.

WBT CALOLZIOCORTE – LO SCOIATTOLO VENEGONO 68-84

PARZIALI: 20-22, 40-39, 52-55

CALOLZIOCORTE: Rusconi 19, Pirovano 10, Meroni 9, Paduano 8, Radaelli 8, Perego 7, Longhi 5, Mazzoleni 2, All. Mazzoleni