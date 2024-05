Nuoto sincronizzato. Green Sport di Garlate protagonista alle gare interregionali Uisp

Le atlete hanno dimostrato talento, tenacia e spirito di squadra

Sabato 18 maggio si svolgerà il saggio di fine anno

MONZA – Le sincronette della Green Sport di Garlate hanno conquistato il podio alle gare interregionali Uisp di nuoto sincronizzato e nuoto artistico che si sono svolte a Monza lo scorso 11 e 12 maggio. Un fine settimana di successi per le atlete di tutte le categorie, che hanno dimostrato talento, tenacia e spirito di squadra. Inoltre, sabato 18 maggio, presso la piscina Pratogrande, si terrà il saggio di fine anno della società. Un’occasione per ammirare le coreografie preparate durante la stagione e per celebrare i traguardi raggiunti.

Prime classificate

doppi es C azzurra pronesti & Linda Acunzo

squadra C ( aurora corti, Giorgia alfinito, gaddi nicole, Stella vassena, Matilde così, Beatrice Manzoni, Martina Palmiero)

solo Gaia Formenti

doppio Emma Ratti e Matilde pirovano

squadra Jun3( Sofia Arnó, Marinella Ferrari, Sara primerano, Marisa Rovagnati, Francesca Scaramella, Alessia Tiozzo Brasiola, Maddalena toppi, Matilde chirico)

squadra junior ( Ilary Austoni, Alice balbiani, Valentina corti, Gaia Formenti, Alice gandolfi, Matilde Gilardi, Emma rocca, Giorgia maglione)

Seconde classificate

trio es B Carolina Toma , Alice Dabinovic & Ludovica Vassena

squadra B ( Linda acunzo, pronesti azzurra, Dabinovic Alice , toma Carolina, vassena Ludovica)

squadra A ( scola Letizia, Castelnuovo sarah, Pasini Marica, Gerosa Sara, Invernizzi Chiara, cordioli Martina, Giulia Vimercati, Chiara vimercati)

Terze classificate

solo es C Azzurra pronesti

doppio es C aurora corti & Giorgia Alfinito

doppio Alice gandolfi & Gaia Formenti

Gli altri risultati

Solo A Marica pasini – 4 posto.

Doppi A ( sarah Castelnuovo& Letizia scola e Giulia e Chiara Vimercati) si piazzano rispettivamente al 4 e 6 posto.

La squadra ragazze – 4 posto ( Silvia zerbin, Arianna zerbin, nicole Burini, Caterina dell’oro, Emma Ratti, Letizia Sacchi, Alice gandolfi, Matilde pirovano).

Trio ragazze (Caterina dell’oro, Letizia Sacchi e Silvia zerbin) – 5 posto

Solo Valentina corti – 4 posto

Solo Matilde Gilardi – 7 posto

Doppi junior 7 e 12 posto (Matilde Gilardi & Giorgia maglione e Alice Balbiani & Emma rocca )

“Un ringraziamento speciale alle nostre allenatrici Gioia Mazzariello, Arianna Gilardi, Alice Saccenti, Maria Adele Anghileri, Chiara Baio e ai nostri sponsor Passion Cars di Pandiani Davide e Ottica Consonni” concludono così le atlete della Green Sport di Garlate.