L’incontro avrà come relatore il professor Angelo De Battista. Lo studioso, a cui si devono recenti contributi su questo periodo storico, illustrerà la formazione delle brigate partigiane nel territorio, con particolare riferimento al battaglione San Primo. Si soffermerà su alcune azioni avvenute in ambito locale, presentando per la prima volta documenti presenti nell’archivio Anpi di Lecco e relativi ad alcuni partigiani di Oliveto Lario.