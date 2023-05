Muggiò (MB), “Rave Party” interrotto dai Carabinieri

Il ritrovo all’interno del “Magic Movie Park”, il multisala dismesso

MUGGIO’ – I Carabinieri della Compagnia di Desio hanno interrotto, nelle prime ore della scorsa domenica, l’avvio di un “rave party” organizzato all’interno di una delle sale cinema del “Magic Movie Park” a Muggiò (MB). Si tratta di un edificio fatiscente abbandonato da anni, che si estende per oltre 21.000 metri quadrati e che è diventato meta di vandali, sbandati e tossicodipendenti.

Circa un centinaio di partecipanti, tra cui diversi minori, si erano dati appuntamento tramite un noto canale social. All’arrivo dei militari, i giovani si sono prontamente dispersi approfittando delle numerose vie di fuga offerte dalla vasta struttura.

Quattordici giovani sono stati identificati e deferiti in stato di libertà per invasione di edificio, tra cui alcuni minori. L’attrezzatura musicale utilizzata è stata sequestrata.

Un partecipante, in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti, si è sentito male ed è stato affidato alle cure mediche per poi essere stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del “118” richiesto sul posto.

“Il evento non era autorizzato e mancavano le misure di sicurezza e protezione dell’incolumità pubblica”, hanno dichiarato i Carabinieri in una nota stampa. “Attualmente sono in corso indagini per individuare, oltre agli altri partecipanti, anche gli organizzatori, i quali dovranno rispondere delle nuove violazioni introdotte con il decreto ‘antirave’ recentemente emanato”.