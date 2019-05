VARESE – Non è stato un Primo Maggio di riposo per i Vigili del Fuoco di Varese e Luino impegnati fin da mercoledì nelle operazioni di spegnimento di un incendio che sta divorando i boschi del monte Colmegnino, al confine con la Svizzera. Al lavoro anche gli elicotteri del servizio antincendio e due canadair. Otto gli ettari di bosco andati in fiamme.

Nella notte, il fronte di fuoco è stato osservato anche attraverso i droni moniti di termocamere.