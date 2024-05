Valmadrera, apertura Parco di Via Leopardi

L’appuntamento è per lunedì 27 maggio alle ore 11.30

“Ringraziamo la Dottoressa Marina Anghileri che ha voluto visitare il parco prima del suo ritorno in Africa e a Romeo Sozzi che ha pensato al logo per i nostri parchi”

VALMADRERA – Verrà aperto al pubblico il Parco di Via Giacomo Leopardi con i suoi 20.000 mq che permetterà l’aggregazione sociale tra tutte le generazioni, come ha spiegato il sindaco di Valmadrera Antoni Rusconi. L’intervento ha permesso di trasformare l’area di prato di via Leopardi in un parco pubblico. Si tratta di un parco con percorsi pedonali agevoli da percorrere e con aree fruibili non solo per momenti di incontro ma anche per spettacoli all’aperto. L’apertura è fissata per lunedì 27 maggio alle ore 11.30.

“Un grazie particolare ai coscritti del 1960 che hanno donato un faggio rosso e Romeo Sozzi (designer e fondatore di Promemoria) che ha pensato al logo per i nostri parchi”, spiega il primo cittadino. A visitare il parco noi giorni scorsi, in una sorta di anteprima, anche la Dottoressa Marina Anghileri (impegnata in Etiopia con l’organizzazione Medici con l’Africa-Cuamm) prima del suo ritorno in Africa.