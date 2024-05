Casatenovo: con il Bizzarro festival tre giorni di circo contemporaneo

Appuntamento dal 31 maggio al 2 giugno al Parco Vivo a Casatenovo

L’evento è dedicato agli amanti del circo, ai curiosi e alle famiglie

CASATENOVO – Torna anche quest’anno, per la terza edizione, il Bizzarro festival, la rassegna dedicata al circo contemporaneo in programma dal 31 maggio al 2 giugno. L’evento, aperto al pubblico e dedicato agli amanti del circo, ai curiosi e alle famiglie, si svolgerà nella cornice verde di Parco Vivo, un’ampia location all’interno del comune di Casatenovo gestita dalla scuola di circo Spazio Bizzarro, attrezzata con palco, tendone, area giochi, area ristoro e l’immancabile food truck di prelibatezze Made in Italy.

Patrocinato dal comune, Bizzarro Festival ha lo scopo di valorizzare il territorio di Casatenovo, e di regalare ai residenti la possibilità di stupirsi e di raccontarsi, come testimonia la scelta di affidare la direzione musicale ai ragazzi del locale collettivo “Rifugio”. Ad assumersi la responsabilità della direzione artistica invece sarà Nicola Bruni, presidente di Spazio Bizzarro, educatore e artista circense rinomato.

Dal pomeriggio alla sera, la proposta del festival si articolerà in spettacoli, laboratori, concerti, giochi e conferenze, un palinsesto strutturato per far conoscere un’idea di circo alternativo, capace di coinvolgere ed emozionare senza ricorrere agli stilemi classici dell’intrattenimento circense, e che condanna tassativamente la presenza di animali negli spettacoli.

Durante la kermesse, non mancheranno inoltre le occasioni per riflettere su tematiche attuali e d’interesse comune, come la sostenibilità e il rispetto della natura: verrà infatti organizzato un crowdfunding, destinato a finanziare opere di piantumazione e rimboschimento proprio nella location di Parco Vivo.

Ad intrattenere il pubblico sarà un cast internazionale, con artisti provenienti dal Brasile, dalla Germania, dalla Spagna e dall’Italia, che porteranno in scena produzioni autonome, spettacoli itineranti e conosciuti in tutto il mondo. Per assistere agli spettacoli, è possibile acquistare preventivamente i biglietti direttamente online dal sito https://www.bizzarrofestival.com/buy-ticket

Bizzarro Festival è patrocinato dal comune di Casatenovo, sponsorizzato da Laboratorio

Marco Colzani s.r.l., Reds s.r.l. e Studio Dentistico Bertella, ed è ideato e organizzato da

SpazioBizzarro Associazione Tra Le Nuvole (Casatenovo, LC) e da Play s.r.l. (Lomagna, LC).