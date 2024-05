Galbiate, scontro tra due auto in curva: soccorse tre persone

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Como a Galbiate

Sul posto i Vigili del Fuoco di Valmadrera e la Polizia locale di Galbiate

GALBIATE – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 maggio, in via Como a Galbiate.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di Galbiate, intervenuti per i rilievi, due auto (un Bmw e una Citroen) si sono scontrate mentre procedevano in direzione opposta lungo la via che da Sala al Barro porta al centro di Galbiate.

L’impatto è stato violento: sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera. Allertati anche i Vigili del Fuoco di Valmadrera. In base alle prime informazioni a disposizione, le persone coinvolte nell’incidente sarebbero tre: una donna di 76 anni, un uomo di 61 anni e un ragazzo di 13 anni.