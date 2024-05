Leggermente non si ferma: a giugno tocca a Paolo Malaguti

A Pasturo lo scrittore presenterà “Il Moro della cima”

Nel libro, vincitore del Premio Mario Rigoni Stern, la Prima Guerra Mondiale vista con gli occhi del primo rifugista CAI su Monte Grappa

PASTURO – Non si ferma nemmeno a giugno la proposta di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco. Sabato 1 giugno è in programma un incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Il Grinzone”, che vedrà protagonisti lo scrittore Paolo Malaguti e il suo romanzo “Il Moro della cima” (Einaudi). L’appuntamento, a ingresso libero, è in programma alle 20.45 presso la sala cinematografica di Pasturo in via Manzoni.

Il romanzo, vincitore del Premio Mario Rigoni Stern, racconta la storia di Agostino Faccin, che tutti chiamano “il Moro”: quando gli propongono di diventare il guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa, non ci pensa su due volte. Ma la Grande Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo diventerà proprio la linea del fronte. Malaguti – vincitore nel 2023 del Premio Manzoni Città di Lecco al Romanzo Storico organizzato da 50& Più Lecco (con l’opera “Piero fa la Merica”, ex aequo con “La correttrice” di Emanuela Fontana, ndr) – racconta la Prima Guerra Mondiale con gli occhi di un personaggio leggendario come “Moro Frun”, primo rifugista del Cai sulla cima del Grappa. A guidare la serata sarà il docente e scrittore Stefano Motta, componente della Giuria Tecnica del Premio Manzoni Città di Lecco.

