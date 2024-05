Cai Calco. “Sessant’anni e non sentirli”: ultimo appuntamento con “Alpinismi a confronto”

Saranno presenti gli alpinisti Alessandro Gogna, Ivano Zanetti, Niccolò Bartoli

L’appuntamento è in sede per venerdì 24 maggio alle ore 21

CALCO – Le iniziative della rassegna celebrativa dei sessant’anni del Cai Calco “Sessant’anni e non sentirli“, si concludono con l’ultimo incontro dal titolo “Alpinismi a confronto”, con la partecipazione di tre alpinisti: Alessandro Gogna, Ivano Zanetti e Niccolò Bartoli. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle ore 21 presso la sede sociale di Via Indipendenza numero 17 a Calco.

I tre alpinisti racconteranno la loro esperienza e le diverse generazioni di alpinismo. Gogna, medaglia d’oro olimpica nella discesa libera a PyeongChang 2018, ha vinto le gare di Coppa del Mondo, sia in discesa che in super-G, e si è distinto anche nell’alpinismo extra-gara, con salite di grande difficoltà sulle Alpi e in Himalaya. Zanetti, guida alpina e maestro di sci, è uno dei protagonisti dell’alpinismo lecchese degli ultimi decenni. Ha compiuto numerose prime salite sulle Alpi e in giro per il mondo, e ha partecipato a diverse spedizioni in Himalaya. Bartoli, giovane promessa dell’alpinismo lecchese, si è già distinto per le sue salite di grande difficoltà sulle Alpi e in Himalaya.