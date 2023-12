A Olate nasce #Casavincenza, uno spazio di aiuto per i nostri adolescenti

Inaugurato il nuovo Servizio Semiresidenziale Terapeutico di neuropsichiatria per adolescenti

“Un luogo di incontro che possa restituire ai ragazzi la speranza nel futuro e dove assumersi la responsabilità significa diventare liberi”

LECCO – E’ stato inaugurato stamattina a Olate (via Caldone angolo via Marsala) il nuovo Centro diurno #Casavincenza, iniziativa della Società Cooperativa Sociale L’Arcobaleno. Uno spazio di comunità che è già diventato un punto di riferimento per gli adolescenti ma non solo…

Il nuovo Centro Diurno Terapeutico per adolescenti, infatti, si rivolge a ragazzi dai 14 ai 18 anni in carico ai servizi di Neuropsichiatria delle Asst e gestito dalla Cooperativa Arcobaleno. Un luogo di cura, crescita e condivisione che accoglie già in maniera regolare 19 ragazzi e ragazze delle provincia e ha già una lista di richieste.

Desirée Bonacina, presidente della Cooperativa Arcobaleno

“Oggi si apre una storia nuova e sarà una storia ricca di personaggi: operatori, istituzioni, sistema sanitario, rete sociale, agenzie educative e cittadinanza. Ma i veri protagonisti saranno i ragazzi che frequentano il centro e le loro famiglie – ha detto -. #Casavincenza vuole essere uno spazio per il territorio e vogliamo che questa opportunità decolli. Se oggi siamo qui per questa inaugurazione è perché ognuno ha fatto la sua parte”.

Ottaviano Martinelli, Direttore del Dipartimento di Salute mentale e Neuropsichiatria infanzia e adolescenza

“E’ una meta che volevamo raggiungere da molto tempo e ci siamo riusciti con l’aiuto di tutto il territorio, è una grandissima soddisfazione – ha detto -. #Casavincenza è un tassello in più nella presa in carico degli adolescenti e delle loro fragilità. Da una decina di anni assistiamo alla crescita di queste patologie negli adolescenti, situazione che il Covid ha acuito, perciò questo centro semiresidenziale è essenziale per dare un contributo nella cura quando gli ambulatori non sono sufficienti”.

Antonio Colaianni, Direttore Sociosanitario Ats Brianza

“Il ruolo di Ats è mettere in connessione chi eroga i servizi e chi ne ha bisogno – ha aggiunto -. L’apertura di questo centro è particolarmente apprezzata perché valorizza tutti. Mi fa molto piacere la connessione di questo centro con i servizi dell’Asst perché creare connessioni è la cosa più importante. Le persone e le loro famiglie devono essere al centro e qui lo vedo concretamente perché qui vedo la presenza della comunità”.

Maria Grazia Nasazzi, presidente Fondazione Comunitaria del Lecchese

“Compito delle fondazioni come la nostra è far rivivere l’elemento di comunità – ha sottolineato -. La fondazione da sola non potrebbe far nulla, noi ascoltiamo dei bisogni. Quella di #Casavincenza è un’esperienza molto complessa e, forse proprio per questo, molto bella. Noi tutti abbiamo il dovere di far star bene tutti, perché ognuno di noi è sia domanda che risposta”.

Guido Agostoni, Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci

“Le fragilità degli adolescenti non sono solo un problema delle loro famiglie, ma sono un problema dell’intera comunità – ha detto -. #Casavincenza è una risposta della comunità sia nel metodo che nel merito. Ciascuno ha messo il tassello che serviva per dare una risposta comunitaria a un bisogno. Oggi è una tappa significativa del percorso, ma non è il punto di arrivo”.

Emanuele Manzoni, assessore al welfare del Comune di Lecco

“Persone, luoghi e relazioni: intorno a questo trittico si muove l’inaugurazione di questa mattina – ha detto -. Quello che accade in questo centro ha una dimensione molto più ampia perché le fragilità dei nostri ragazzi riguardano tutti noi. Questo luogo, quindi, deve essere in stretta connessione con tutto ciò che si muove attorno per creare le condizioni affinché questi ragazzi possano trovare un ruolo da protagonisti”.

Giovanni Lucchini, Presidente Consorzio Farsi Prossimo di Milano

“#Casavincenza, ospitando un micro nido, è stata una delle prime realtà che nel 2000 hanno visto l’impegno della Cooperativa L’Arcobaleno sul territorio di Lecco – ha detto -. Nella sua nuova destinazione di Centro diurno terapeutico di Neuropsichiatria infantile va a rispondere a una urgenza che sta impattando su tutti i territori che seguiamo e rappresenta una sfida importante per il futuro, che sarà in mano alle generazioni ora adolescenti”.

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con un video intervento del Sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza (“#Casavincenza rappresenta non solo un luogo di cura ma anche di socialità”) e con il saluto di suor Stefania Manenti, rappresentante della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa: “Continua il percorso che negli anni ha visto tanta carità in questa casa. Un’opera tanto preziosa in questo tempo così faticoso. Qui i nostri ragazzi troveranno persone capaci di aiutarli e prendersi cura di loro”.

Prima della benedizione di monsignor Gianni Cesena, Vicario Episcopale per la zona di Lecco, la responsabile area neuropsichiatria Cooperativa Arcobaleno Cristina Riva ha ringraziato quanti hanno reso possibile la rinascita di #Casavincenza: “Questo vuole essere un luogo di incontro che possa restituire ai ragazzi e ai genitori la speranza nel futuro e la fiducia nel crescere non sentendosi soli in un tempo in cui sembra non esserci più spazio per le fragilità e dove assumersi la responsabilità significa diventare liberi”.

Un bellissimo video con le testimonianze dei ragazzi è stato il preludio per il taglio del nastro. A Lecco da oggi c’è un prezioso spazio in più per andare incontro alle fragilità degli adolescenti.