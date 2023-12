Aiutare chi è in difficoltà: a mobilitarsi gli alunni dell’Istituto Don Ticozzi

L’iniziativa solidale ha preso il via dopo alcuni incontri in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato

Alla regia la Commissione Pace e Solidarietà dell’Istituto Comprensivo Don Ticozzi Lecco2

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato del 5 dicembre, la Commissione Pace e Solidarietà dell’istituto Comprensivo Don Ticozzi Lecco2 ha organizzato degli incontri con gli alunni della primaria con alcune realtà del mondo del volontariato.

Gli alunni hanno potuto conoscere la realtà della Caritas e riflette sull’importanza di aiutare e dare sostegno a chi è in difficoltà.

Oltre alla Caritas sono intervenute anche Bruna e Luana dell’associazione Mani di Pace che stanno aiutando l’Unitalsi sezione di Brugherio e l’associazione Fms (fondazione delle malattie del sangue onlus) nella raccolta dei tappi.

Tutto l’Istituto è coinvolto in una serie di raccolte. Gli alunni stanno raccogliendo beni di prima necessità da donare all’emporio della Caritas. L’emporio è un mini market assortito con circa un centinaio di prodotti che ha come obiettivo il sostegno economico con un aiuto sotto forma di “Buono spesa mensile”, per le famiglie in difficoltà.

Oltre ai beni di prima necessità i ragazzi si stanno impegnando nella raccolta di tappi di plastica e di sughero per aiutare l’associazione FMS a sostegno della ricerca laboratorio di ematologia dell’ ospedale Niguarda di Milano e l’Unitalsi per finanziare le iniziative dell’associazione.

Un ringraziamento sentito, da parte della scuola, a tutti i docenti e alle famiglie degli alunni per la collaborazione.