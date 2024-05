Corsa. Elena Fustella vince ai campionati italiani Master 5km su strada

Con il tempo di 19’41” migliora di 3″ il record italiano

60° successo tricolore e 5° primato italiano Master per la lecchese

ORVIETO – A Orvieto, domenica scorsa, si è corso il Campionato Italiano Master di 5km su strada. 200 atleti in gara e tra di loro anche la lecchese Elena Fustella. La master dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni chiude in 19’41”, vince il suo 60° Campionato Italiano Master e fa segnare anche il primato italiano Master SF60 migliorandolo di 3” (Tromello 19’44” il 10/09/2023).

Per quanto riguarda la cronaca di gara, secondo posto ad Angela Mazzoli (Asd Track & Field Master Gross con 22’02” e terzo posto ad Antonella Bonifigli (LBM Sport Team) con 24’13”.

“Sono troppo felice di aver raggiunto questo mio obiettivo del record italiano di categoria. Sono sempre più determinata a pensare che i ragazzi della mia squadra (mi auguro prendano spunto da una atleta un po’ più stagionata come me) possono raggiungere tutti i loro obiettivi con determinazione e sacrifici e soprattutto, nei loro momenti più difficili, mi auguro che non rinuncino mai ai loro sogni. Grazie a tutti quelli che mi sostengo”.