Atletica CRL Meeting-Bronze Lombardia, protagonisti i lecchesi

Vince la staffetta 4x100m Allievi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 43”19

Successo anche di Gemma De Capitani sui 100hs Allieve. Giovanni Artusi secondo sui 1500m

LEGNANO (MI) – A Legnano, sabato scorso, si sono svolte le gare di atletica del CRL Meeting-Bronze Lombardia organizzate dall’Atletica Legnano. Ben 753 atleti in gara impegnate in corse, salti e lanci. Nei 400m femminile passano i 1000 punti della tabella, Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) prima con 52”84 (1042 punti), Ilaria Burattini (Cus Pro Patria Milano) seconda con 53”79 (1002 punti). Sfiorano il punteggio Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino Atletica) prima nel getto del peso con 15,84m (996 punti) e Chiara Minotti (Atl Bergamo 1959 OrioCenter) prima nei 100hs con 13”80 (981 punti).

Bene i lecchesi in gara, Pietro Selva, Lorenzo Azzalini, Gabriele Bezzi, Filippo Vedana che vincono la staffetta 4x100m, tutti e quattro della categoria Allievi e con 43”19 abbassano il tempo (43”79) con cui avevano corso ai campionati provinciali di Rovellasca il 21 aprile e centrano il minimo per i campionati italiani di categoria. Gemma De Capitani vince i 100hs Allieve con 14”29 migliorando il primato personale di 1 decimo; anche per lei minimo per i campionati italiani Allieve. Giovanni Artusi conclude nei 1500m al 2° posto con 3’53”46, migliorando di ben 5 secondi e mezzo e centrando il minimo per i campionati italiani Promesse.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara