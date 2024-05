Arrampicata. Valentina Arnoldi terza nella classifica finale di Coppa Italia Lead

Primo trofeo Senior per la grande promessa lecchese dell’arrampicata su corda

“Credo che per la tradizione Ragni sia un bel giorno e per la squadra di arrampicata sportiva una tappa storica”

LECCO – Valentina Arnoldi, 18 anni, conquista il bronzo nella classifica finale di Coppa Italia Lead (corda) 2024, primo trofeo Senior per la grande promessa lecchese dell’arrampicata su corda. Delle tre specialità, Boulder, Lead e Speed, la Lead è stranamente quella che sembrava più avara di soddisfazioni per la Asd Ragni, ma Valentina stava crescendo da anni e le finali delle gare Senior aumentavano. Ed ecco questo grande risultato.

È accaduto al termine della terza tappa di Campitello di Fassa, con una grande qualifica nel gelo e pioggia battente di sabato scorso, una complicata semifinale di domenica mattina, a cui è seguita l’ottima finale di domenica pomeriggio. Era dai tempi di Stefano Carnati che i Ragni non avevano non avevano un loro atleta sul podio della Lead. E da allora, solo la solita Beatrice Colli, in Speed e boulder, aveva vinto fra i Senior.

“E’ una tappa non decisiva ma veramente meritata e importante di un percorso iniziato nel 2016, quando Vale impressionante per eleganza e gesto, faticava ad arrivare fra le prime anche in a Lombardia giovanile per l’altezza. Nel 2023 è definitivamente esplosa a livello nazionale giovanile e ora questa rincorsa nel mondo Senior, ovviamente anche internazionale” ha detto il suo allenatore Fabio Palma.

“E’ anche lei una professionista esemplare, assoluto esempio di ferocia positiva. La scalata ai vertici nazionali e internazionali di una disciplina olimpica individuale presuppone delle scelte quotidiane continue anche molto severe e dopo i 16-17 anni sono in pochissimi quelli capaci di perpetrarle. Qualunque altra scelta è più semplice e meno faticosa. É un onore accompagnare lei e Beatrice. È un vissuto vero costruito su sacrifici veri e ben poco compresi perché ben superiori a quelli richiesti dal mondo del lavoro o dello studio, e peraltro Vale potrebbe divertirsi in viaggi di arrampicata in giro per il mondo con grandissime soddisfazioni visto le sue capacità, mentre invece ha optato per una strada molto più pesante. Credo che per la tradizione Ragni sia un bel giorno e per la Asd Ragni una tappa storica perché i trofei Senior sono per forza per pochissimi”.