Carnevale: a San Giovanni le sfilate della scuola Diaz e dell’oratorio

La viabilità modificata per gli eventi in programma l’11 e il 13 febbraio

Un anticipo di festa prima della grande sfilata in programma il 17 febbraio

LECCO – In attesa della grande parata promossa dal Carnevalone di Lecco per sabato 17 febbraio, questa domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio si terranno due sfilate in maschera organizzate rispettivamente dall’oratorio e della scuola primaria A. Diaz di San Giovanni.

Per consentire il regolare svolgimento delle due iniziative, domenica 11 febbraio verrà istituito il divieto di transito veicolare dalle 14 alle 17, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata, in via Don Luigi Monza, corso Monte Santo (attraversamento), via Pietro Micca, via Partigiani, via Fucini, via San Giovanni Bosco, dove il corteo farà una sosta nei pressi della chiesa e del parco giochi, via Fumagalli, via Arrigoni, via Gorizia, via Oslavia, via Partigiani, piazza Cavallotti, via Agliati e via Don Invernizzi.

Martedì 13 febbraio dalle 14.30 alle 15.30, sempre limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, divieto di transito in corso Monte Santo, via Micca, via Partigiani, piazza Cavallotti, viale Adamello, corso Matteotti (da viale Adamello, a via Agliati), dove la sfilata farà una sosta a “La Nostra Famiglia” per rientrare poi all’istituto scolastico passando per via Agliati.