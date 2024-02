Carnevalone 2024, ecco i volti di Re Resegone e Regina Grigna

Armando Tavola di Calolzio e Paola Corti di Lecco sono i nuovi regnanti

Il Gran Ciambellano è Gustavo Perossi di Lecco

LECCO – E’ già tempo di Carnevalone a Lecco. Pochi minuti fa, come da tradizione, sono stati svelati i nomi di Re Resegone, Regina Grigna e Gran Ciambellano, i regnanti a cui verranno consegnate le chiavi della città per la settimana di Carnevale che culminerà con la grande sfilata dei carri e la festa del sabato grasso (17 febbraio).

Re Resegone – Armando Tavola di Calolzio

Armando Tavola sarà Re Resegone. Calolziese, classe 1955, è un artigiano titolare di un’azienda idraulica. Dopo il servizio militare nella Folgore (1975/1976), dal 1980 è presidente della sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. Abilitato alla tecnica di Caduta Libera con all’attivo più di 3.000 lanci. Dal 1985 è team leader della squadra di Paracadutismo di Lecco nella specialità Precisione nell’atterraggio Campione Italiano di Paraski (titolo conquistato a Bormio nel 1999). Promotore delle edizioni 2011 e 2014 del campionato nazionale di paracadutismo ANPd’I “Precisione di Atterraggio” tenutosi sul campo di rugby del Bione a Lecco. Ha partecipato a manifestazioni di carattere solidale con lanci di paracadutismo quali Telethon, Babbo Natale, Befana, ricorrenze patriottiche e celebrazioni commemorative.

Regina Grigna – Paola Corti di Lecco

Paola Corti è stata scelta come Regina Grigna. Classe 1982, di Lecco, è impiegata presso un istituto di credito a Seregno (MB). Ha sempre vissuto in città, nel rione di Belledo, dove sono nati e cresciuti i genitori (mamma parrucchiera a Maggianico e papà impiegato alla SIP). Nel 2016, insieme ad altri tre amici spinti dalla voglia di fare qualcosa per la nostra città, ha contribuito all’apertura della sezione di Lecco dei City Angels, associazione di volontariato che si occupa di solidarietà e sicurezza. Inizialmente con il ruolo di vice coordinatrice e poi dal 2018 con il ruolo di coordinatrice della sezione che attualmente conta 25 volontari.

Gran Ciambellano – Gustavo Perossi di Lecco

I regnanti, come da tradizione, saranno accompagnati dal Gran Ciambellano, Gustavo Perossi, classe 1947 di Lecco. Dopo aver vissuto 40 anni a Maggianico, dopo il matrimonio si è trasferito a San Giovanni. Oggi in pensione, ha sempre operato nel campo delle lavorazioni e manutenzioni meccaniche. Gradissimo appassionato di sport ha partecipato a 14 Marcialonga ed è salito due volte in vetta al Monte Bianco.

Tra le novità dell’evento organizzato anche quest’anno dall’associazione Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) ci sarà una modifica nel percorso studiata in sinergia da Comune, Forze dell’Ordine e organizzazione: partenza confermata in Viale Turati, col la sfilata che successivamente passerà in via Sassi e in via Digione con la conclusione nell’area della Piccola (via Amendola). Quest’anno, poi, il Gran Galà con i Regnanti di mercoledì 14 febbraio (vedi locandina) sarà l’occasione per festeggiare anche San Valentino.