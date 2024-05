Dario & Willy 2024: vincono Beltrami e Pallini al femminile

La pioggia non ferma il successo della 18^ edizione della skyrace targata Osa Valmadrera

VALMADRERA – La pioggia non ferma la 18^ edizione della skyrace Dario & Willy gara di corsa sulle montagne del triangolo Lariano di 25 chilometri per 2mila metri di dislivello positivo organizzata dall’Osa Valmadrera e che si è svolta questa mattina, 1° di maggio, come da tradizione.

Edizione 2024 che stata anche 3^ prova del Circuito Crazy Skyrunning Italy Cup (Fisky) e che ha visto tagliare il traguardo con le braccia al cielo, Lorenzo Beltrami (SKY Lario Runners ASD) vincitore con il best time di 2h23’54”, al 2° posto Danilo Brambilla dei Falchi di Lecco in 2h31’15” e al 3° posto Sergio Bonaldi (LAB4YOU) in 2h33’26”.

Nella gara femminile, la vittoria è andata a Elisa Pallini (Asd Pegarun) che ha fermato le lancette del crono sul tempo di 3h5’00, al 2° posto Alice Testini (Asd Castelraider) in 3h09’07”e a chiudere il podio in terza posizione Roberta Jacquin (Asd Pegarun) 3h11’05”.