Maltempo e pioggia: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco nel Lecchese

Resta l’allerta arancione per rischio idrogeologico anche per la giornata di domani, giovedì

Alberi caduti in strada a Torre de Busi, sempre a Torre chiusa per precauzione la SP179 da via Mazzini. Smottamento strada a Missaglia

LECCO – La provincia di Lecco è stata colpita, in particolar modo nella zona del meratese, dal maltempo che ha caratterizzato la giornata di oggi, mercoledì, provocando numerosi disagi e richiedendo continui interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

Le abbondanti piogge, cadute senza sosta, hanno causato allagamenti, piccoli smottamenti e la caduta di alberi, come nel comune di Torre de’ Busi, dove alcuni alberi sono crollati sulla strada, bloccando completamente la carreggiata.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di liberare la strada, garantendo il ripristino della circolazione e scongiurando ulteriori pericoli per automobilisti e pedoni. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sempre a Torre de Busi è stata disposta la chiusura al transito della strada SP179 da via Mazzini, loc. Vignolo San Gottardo, per verificare la situazione di un pendio sovrastante. Chi deve procedere verso Torre de Busi e viceversa dovrà utilizzare via Fontana per salire e scendere.

La situazione resta delicata e le autorità hanno emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico, valida anche per la giornata di domani (giovedì). Si prevedono ulteriori precipitazioni e condizioni meteorologiche avverse, che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza vmentre le autorità locali stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione.