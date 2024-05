Master Lecco100, consegnati gli attestati ai partecipanti

14^ edizione del Master manageriale “Competenza, Convinzione, Cuore”

“Il nostro obiettivo è passarvi idealmente un testimone fatto di quei valori che noi viviamo nelle nostre imprese e nelle associazioni”

LECCO – Sono stati consegnati in occasione dell’ultima giornata del corso, svoltasi venerdì 10 maggio presso la sede di Confcommercio Lecco, gli attestati di partecipazione alla 14^ edizione del Master manageriale “Competenza, Convinzione, Cuore”, organizzato dalla associazione Lecco100.

A guidare la breve cerimonia il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri, affiancato anche dal presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, che del corso è stato anche uno dei testimonial; in sala anche due docenti che da sempre accompagnano Belgeri, ovvero Alessio Sperlinga e Angelo Cortesi.

A ricevere il “diploma” dell’edizione 2024 del Master gratuito per giovani talenti sono stati Micol Bianchi, Stefano Bassani, Laura Bonaiti, Stefano Zambroni, Noah Galli, Simona Giacomini, Federico Folino, Iacopo Spreafico e Andrea Barni (assente alla cerimonia finale).

“Tante persone hanno messo a disposizione il loro tempo per questo Master: noi crediamo in voi – ha evidenziato il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri -. Il nostro obiettivo è quello di passarvi idealmente un testimone, che è fatto di quei valori che noi viviamo nelle nostre imprese e nelle associazioni. Mi piace ricordare la rete di relazioni che sta alla base del successo di questo percorso formativo”.

“Vi auguro di trovare sempre un lavoro che è vi dia l’opportunità di crescere, per centrare con entusiasmo il prossimo obiettivo – ha aggiunto il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Frequentate tanti ambienti, anche diversi dai vostri, perché questo genererà in voi la voglia di mettervi alla prova; non per essere in competizione con gli altri, ma per migliorare in modo continuo voi stessi”.

Il percorso del Master 2024 è iniziato a febbraio e si è sviluppato con lezioni in presenza, gruppi di lavoro, momenti teorici e numerose testimonianze di imprenditori e manager del territorio.