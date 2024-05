Merate, torna l’Hop Hop Street Food: tre giorni di cibi del mondo

Appuntamento nel centro storico di Merate nel fine settimana

Ampia e variegata la gamma di prodotti gastronomici presenti in piazza

MERATE – Torna l’Hop Hop street food con i suoi colori e profumi da tutto il mondo. L’appuntamento è per questo fine settimana nel centro di Merate con Piazza Prinetti, via Baslini e piazza Eroi che si trasformeranno, dalle 10.30 a mezzanotte di venerdì, sabato e domenica, in una mega cucina a cielo aperto con cibi e specialità provenienti da ogni angolo del pianeta.

Ampia e variegata la scelta offerta dai truck che riempiranno il salotto buono della città: non mancheranno infatti paella e sangria, hamburger di canguro, crepes olandesi, arrosticini, bombette pugliesi, gnocchi fritti, specialità toscane, siciliane, giapponesi, greche e messicane, panzerotti e ravioli cinesi, panini e pizze gourmet, birre artigianali.

Il comandante della Polizia locale Davide Mondella ha firmato un’ordinanza per disciplinare la viabilità in occasione di questi tre giorni. Da segnalare la creazione di una fascia di parcheggi in via don Minzoni (di fronte al civico 6) e in via Pascoli (stalli di

sosta fronte strada di accesso al parcheggio retrostante municipio) riservati ai residenti muniti di contrassegno Ztl nonché l’istituzione della sosta libera anche il venerdì e il sabato nell’area parcheggio di Piazza Don Minzoni ( di solito a zona disco orario).