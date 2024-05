Corsa in montagna. Aurelio Moscato protagonista ai Campionati Europei master

L’atleta M70 della Libertas Cernuschese vince la gara Up and down e arriva secondo nella vertical

Le gare si sono svolte lo scorso week-end sui sentieri di Machico, nell’isola portoghese di Madeira

CERNUSCO LOMBARDONE – Tra le quattro medaglie d’oro dell’Italia conquistate sabato scorso ai Campionati Europei master di corsa in montagna corsi sui sentieri di Machico, nell’isola portoghese di Madeira, c’è anche quella di Aurelio Moscato che ha trionfato nella categoria M70 con la maglia della Polisportiva Libertas Cernuschese.

Il lecchese classe 1951 ha chiuso in 1h09’01” la gara di corsa in montagna con format classico di salita e discesa (8 km per 600 metri di dislivello). Moscato ha conquistato il titolo “Up and down” anche con il team M70 formato da Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel San Pietro) 2° in 1h14’27” e da Fulvio Biasin (Atl. San Martino).

Anche nel “vertical” di circa 5 km con 1000 metri di dislivello c’è la doppietta azzurra ma questa volta a parti invertite: oro per Accalai e argento Moscato a livello individuale, con il secondo posto a squadre.