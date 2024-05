Maltempo, rischio frane: chiude la Sp 58 tra Colle e Santa Maria Hoe’

COLLE BRIANZA – La sp 58, la strada provinciale che collega Santa Maria Hoe’ a Colle Brianza, è stata chiusa per maltempo. La decisione prudenziale è stata presa a seguito dei movimenti di terra e roccia registrati nelle ultime ore in una zona non nuova a fenomeni di frane e smottamenti. Le previsioni meteo per le prossime ore, che vedono ancora un’ampia perturbazione sul nostro territorio hanno portato alla decisione presa a carattere preventivo.

Lo stop alla circolazione riguarda il tratto di Sp 58 compreso tra la rotonda di Colle Brianza e il primo tornante che scende verso l’abitato di Santa Maria Hoe’.

La situazione verrà rivalutata al cambiare delle condizioni meteo.