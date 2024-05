Merate, artigianato e creatività protagonisti con l’aperitivo in bottega

L’iniziativa si terrà sabato dalle 15 alle 20 alla Bottega di Merate

Previsti anche laboratori gratuiti per i bambini

MERATE – Aperitivo in bottega per curiosare tra articoli di pelletteria artigianale, capi sartoriali fatti a mano e decorazioni di mobili shabby chic e di pregio. Senza dimenticare i laboratori gratuiti per i bambini che si potranno cimentare con lavoretti rigorosamente handmade, da portare poi a casa.

E’ quanto si potrà trovare sabato 18 maggio all’interno del negozio La Bottega in viale Lombardia 28 (nel centro di Merate che ospita, proprio questo fine settimana, l’Hop Hop Street Food), dove alcune realtà artigianali locali si uniranno per presentare le proprie creazioni. Largo quindi ad Alicefattoamano con una selezione di articoli di pelletteria, a Lucia Panzeri (Miamma) con i capi sartoriali di sua produzione e alla Bottega, negozio che si occupa di decorazione di mobili shabby chic e di pregio.

Ci sarà spazio anche per i bambini con laboratori gratuiti (e senza prenotazione) per dare libero sfogo alla loro creatività con materiale fornito in loco e la possibilità di portare a casa il lavoretto.

Dalle 17 alle 20 aperitivo preparato da un bar del viale (3 euro analcolico e 4 euro alcolico).