Rifiuti domestici nei cestini, più controlli a Garlate per individuare i responsabili

“Questi comportamenti potrebbero portare a un aumento della tassa rifiuti per tutti”

Ecco la situazione che hanno trovato gli addetti alla raccolta dei rifiuti questa mattina

GARLATE – Un problema comune a molti paesi quello rilevato anche a Garlate. Purtroppo alcuni cittadini, nonostante i numerosi avvisi affissi dal comune, continuano a utilizzare i cestini posizionati in paese per gettare i rifiuti domestici. Interi sacchi della spazzatura abbandonati in prossimità dei cestini o appoggiati direttamente sopra.

“Come ogni mattina i nostri addetti stanno provvedendo allo svuotamento dei cestini – hanno fatto sapere dal Comune -. Questo è la situazione di questa mattina e potremmo continuare con altre numerose foto. Oltre che danneggiare il decoro del paese, questi comportamenti potrebbero portare per l’anno prossimo a un aumento della tassa rifiuti per tutti, perché aumenta la quota di smaltimento indifferenziato. Verranno ulteriormente intensificati i controlli già in atto e sanzionati i responsabili identificati”.