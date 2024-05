“Patagonia ieri e oggi”, la mostra fotografica a Palazzo delle Paure

A disposizione del pubblico diverse foto delle spedizioni dei Ragni di Lecco

LECCO – A partire da sabato 11 maggio, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Patagonia ieri e oggi. Settant’anni di alpinismo ed esplorazione alla Fine del Mondo”, che resterà allestita presso al piano terra di Palazzo delle Paure fino al 26 maggio.

Promossa in occasione del cinquantesimo anniversario della prima salita della parete ovest del Cerro Torre realizzata dalla spedizione alpinistica “Città di Lecco”, la mostra presenta 20 pannelli recanti brevi testi esplicativi, oltre a grandi e suggestive immagini fotografiche, e offre una panoramica su alcune delle più significative spedizioni cui hanno preso parte i Ragni di Lecco, da quella che vide Carlo Mauri raggiungere la cima del Monte Sarmiento nel 1956, alla via aperta in stile alpino sulla parete est del Cerro Torre da Matteo Della Bordella, David Bacci e Matteo De Zaiacomo nel 2022, passando ovviamente per l’epopea della conquista della ovest del Torre.

L’esposizione, a ingresso libero, è aperta al pubblico martedì dalle 10 alle 14, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. Maggiori informazioni a questo collegamento.

QUI PER LA LOCANDINA