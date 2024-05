Maltempo: nuova Lecco-Ballabio chiusa in discesa fino a domani mattina

Interventi di ripristino durante la notte, la strada riaprirà giovedì alle 5

Criticità sulla SS36 Racc a seguito delle forti piogge di queste ore

BALLABIO – Il maltempo ha colpito anche la Nuova Lecco-Ballabio: la strada risulta chiusa in direzione Lecco. Danni si sono verificati sul raccordo, in particolare una perdita di acqua al km 7. Le intense piogge di queste ore hanno provocato il formarsi del fenomeno, che ha indotto a bloccare la circolazione per garantire l’incolumità degli utenti della strada.

Anas, sul posto con i suoi tecnici per monitorare la situazione e valutarne l’entità, ha stabilito la chiusura della corsia in discesa fino alle 5 di domani mattina, giovedì, fino a che non saranno svolti tutti gli interventi di ripristino.

Il traffico proveniente dalla Valsassina in direzione Lecco sarà deviato sulla parallela strada provinciale 62.

Nella giornata odierna, nel Lecchese e in tutta la Regione Lombardia, numerosi i danni provocati dal maltempo, con i Vigili del Fuoco intervenuti in diverse località.