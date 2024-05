Merate. Lo scrittore Andrea Cionci presenta “Codice Ratzinger”

L’appuntamento è per giovedì 2 maggio alle ore 18

L’autore è stato insignito del Premio Internazionale Cartagine 2023

MERATE – Lo scrittore Andrea Cionci presenta il suo libro dal titolo “Codice Ratzinger“, edito da ByoBlu e pubblicato il 25 maggio 2022. L’appuntamento è per giovedì 2 maggio alle ore 18 presso il Melas Hotel in Via Bergamo, 37 a Merate. La presentazione fa parte di un ciclo di 119 conferenze organizzate, da settembre 2022, in tutta Italia in modo spontaneo dai lettori.

Il 14 luglio 2023, l’autore Andrea Cionci è stato insignito del Premio Internazionale Cartagine 2023 con una cerimonia svoltasi in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca. Invece, nel dicembre 2023, ha vinto il Premio Mameli 2023 – II Edizione – per la Saggistica, assegnato da ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali.

Il libro riassume l’inchiesta condotta dal giornalista Andrea Cionci, basata sul Diritto Canonico, le dichiarazioni di Papa Benedetto XVI e comprovata da pareri di insigni studiosi italiani e stranieri. L’indagine, durata due anni e mezzo, ricca di oltre 900 articoli e di 700 podcast svela la verità sulla “sede totalmente impedita” di Papa Benedetto XVI e illustra il raffinatissimo sistema comunicativo usato da Sua Santità, esiliato nel recinto di Pietro, scoperto dall’Autore: il codice Ratzinger, ovvero l’uso della “restrizione mentale larga”, concetto tratto dalla teologia morale.

Ingresso a offerta libera. Prenotazione consigliata mandando una e-mail all’indirizzo seguente: petizionecr@libero.it